Shakira estrena el próximo 22 de marzo 'Las mujeres ya no lloran' , su nuevo disco en el que muchos temas hablan de un nuevo amor como 'Nassau' o 'Tiempo sin verte'. "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer", canta Shakira en 'Nassau' mientras que en 'Tiempo de verte' habla sobre las ganas que tiene de volver a ver a ese amor: "Llevo tiempo sin verte, y sigo aquí. Y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres y te acuerdas de mí".

Ahora, la artista ha reconocido que en el nuevo disco también habla de Gerard Piqué. "¿Sobre Voldemort? ¿aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él", ha afirmado la artista colombiana sobre el padre de sus hijos. Y es que la cantante ha explicado que sentía "que todavía había algo ahí atrapado" en su garganta "y necesitaba sacarlo".

Por otro lado, parece que Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, tira más por los pasos artísticos de su madre que por los futboleros de su padre. Y es que el pequeño ha debutado en una banda de rock tocando la batería, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.