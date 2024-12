El Sevilla, sobre la española que vive en Laponia: "Del frío le duele la cara tanto como si saliera del dentista"

Con la Navidada la vuelta de la esquina, seguro que a más de un español se le ha pasado por la cabeza que Laponia, el hogar de Santa Claus, debe ser un lugar interesante para vivir. Sin embargo, Carla (@caraladomenechp), la tiktoker de la que hoy nos habla El Sevilla en Aruser@s, no opina lo mismo.

Y es que el frío es casi insoportable para ella. "Dice que salir a tirar la basura es un suplicio. Me imagino que en el momento en el que uno abre la puerta se le quitan las ganas no de tirar la basura, sino de consumir para no generarla. Dice que del frío le duele tanto la cara como si saliera del dentista", afirma el colaborador y cantante de Los Mojinos Escozíos.

"Abrir la nevera en casa tiene que ser cuando uno dice: 'qué calentito se está ahora. Voy a sacar los botellines para que se me enfríen'". El que sea de noche prácticamente durante las 24 horas del día tampoco ayudan a que Laponia sea considerado un destino vacacional paradisíaco.