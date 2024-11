Alfonso Arús ha mostrado en el plató de Aruser@s el 'zasca' de Sergio Pérez, periodista de Europa Press, y colaborador en 'Espejo Público', donde cargaba contra Cayetano Martínez de Irujo, tras la misa homenaje a Cayetana Fitz-James Stuart, la recordada Duquesa de Alba, por el décimo aniversario de su fallecimiento.

"Si no lo digo reviento, pero me parece un auténtico paripé la misa", dice tajante el periodista. "Porque si quieres homenajear a tu madre, la gran Duquesa de Alba, lanzando 'dardos' a tu familia…¡Flaco favor haces a la memoria de tu madre!", opina Sergio. "Decir, ¿quién es Jacobo? Jacobo es tu hermano; ¡me parece un auténtico paripé y luego se queja!", concluye el periodista.

Y es que, no todos los hijos de la Duquesa de Alba estuvieron presentes.Jacobo y Alfonso Martínez de Irujo no acudieron a la ceremonia, como tampoco lo hizo Eugenia Martínez de Irujo, que afirmaba tajante a los medios que "no le hace falta ir a misa para recordarla". "Cayetana no tuvo suerte en vida, porque no pudo unir criterios con los hijos, y tampoco 10 años después de haber fallecido, ¡sigue exactamente igual de encallado el tema!", opina Alfonso Arús.