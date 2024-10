Muchas famosas han acudido a 'ELLE Cancer Ball', la cuarta edición de la gala solidaria de la revista que tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Desde Cristina Pedroche a Hiba Abouk, los rostros conocidos del país han apoyado el evento. Sin duda, una de las protagonistas indiscutibles de la gala ha sido Sara Carbonero.

"Estoy emocionada", explica la periodista a la prensa, a la que le detalla que le cuesta hablar de su enfermedad. "Me cuesta hablar del tema y he decidido que ahora era el momento y estoy nerviosa", destaca Carbonero, que insiste en que "es muy importante respetar los procesos, tiempos y maneras de cada persona".

"Siempre lo digo, ojalá no me hubiera tocado luchar, ojalá no me hubiera tocado recibir este premio", confiesa la periodista deportiva, que afirma que su vida ahora mismo ha sido cuidarse mucho y "estar en calma". "Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción", destaca.

Sin embargo, el momento más emotivo ha sido cuando la periodista realizó su discurso en el escenario. "Esta es la primera vez que hablo a corazón abierto y públicamente sobre mi enfermedad el cáncer", explica Sara Carbonero, que reconoce que ha sido una palabra de la que ha huido durante años.

"No me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad", confiesa Sara Carbonero, que dedica unas bonitas palabras a sus hijos: "Martín y Lucas, sois mi motor y mis ganas".

Diagnosticada en 2019 de un cáncer de ovario

Lo cierto es que la periodista suele compartir reflexiones sobre su enfermedad en redes sociales. Una de las últimas fue en julio, cuando contó cómo le afectó a su autoestima las secuelas del tratamiento contra el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019 -la pérdida de su característica melena, de sus cejas y sus pestañas- y cómo vivieron sus hijos Martín y Lucas -que ahora tienen 10 y 8 años- el cambio físico que experimentó durante su enfermedad.

"En una de esas, al acabar el sexto y último ciclo de quimioterapia" -en junio de 2019 cuando vivían en Oporto- "yo estaba en la cama, sin poder moverme y mi hijo mayor se tumbó conmigo. Después de mirarme detenidamente, muy raro, soltó: 'Mamá, es que tienes las cejas grises y no pareces tú'" ha relatado, reconociendo que "por entonces, precisamente por no mirarme ignoraba que había perdido todo el pelo de las cejas, que son las que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro".

Un momento complicado en el que como cuenta "no sabía muy bien cómo salir de ahí y se me ocurrió decirle: '¿Y pestañas? ¿Has visto que me queda una única superviviente ? ¡Una! ¡Las más valiente!!' Intentó arrancármela, por supuesto, muerto de risa y empezamos una guerra de almohadas y después, a otra cosa" ha rememorado, confesando que "tengo esa conversación grabada como muchas otras incómodas, en las que gracias a su capacidad de adaptación fue todo menos traumático".

Cinco años después, completamente recuperada, sus pequeños "cuentan orgullosos a sus amigos cuando mamá tenía el pelo 'como un chico'". Pero el día que le "vieron así por primera vez", como recuerda, no fue todo tan sencillo: "Les llevé unos puzzles para desviar su atención, como me dijo la psicóloga. Pero no resultó, como dice la canción. No quitaron sus ojos de mí, corriendo incluso alguna tímida lágrima por sus mejillas. Luego, empezamos a buscar fotos de actrices y cantantes monísimas con pelo corto y nos pusimos con el puzzle".