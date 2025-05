Zascas

El reportero Sergio Pérez carga contra Jaime de Marichalar: "Pensé que me tragaba el bastón"

"Me eché para atrás porque no me apetecía tragarme un bastonazo", afirma el reportero Sergio Pérez tras la actitud de Jaime de Marichalar, del que dice que "tendrá mucho apellido, pero queda a la altura del betún".