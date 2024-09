"Lo que hace el aburrimiento, me pongo a limpiar la cama para quitar cosas y, de repente, me encuentro con 20.000 pesetas", comenta '@miguelangelmonede5' en su vídeo viral de TikToK. Los Aruser@s en el plató han alucinado con el descubrimiento del hombre. "Me cago en la leche, hay que limpiar más por detrás de las camas, mira donde están las 20.000 pesetas que se me perdieron", remarca Miguel Ángel.

"Cuando retire la otra cama a ver qué encuentra", bromea Alfonso Arús al ver el vídeo. "La Quiniela parece que se la ha comido un ratón, ¡cómo puede haber tanta porquería!", alucina Angie Cárdenas, a lo que Hans Arús responde diciendo que él miraría la Quiniela, "a lo mejor tiene ganado algún partido". En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver el momento donde descubre el "tesoro".