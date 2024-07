Victoria Federica ha debutado en el mundo de la interpretación para para protagonizar el cuarto episodio de 'La Casa del Dragón', de Max. La sobrina del rey Felipe aparece en imagen vestida de negro, con gafas de sol y una coleta para entrando en un establecimiento para pedir un café.

"Tú también viste el capítulo, ¿no?", pregunta la joven influencer a la camarera, a la que destaca lo "fuerte" que fue el último episodio de la serie. "Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño", reconoce Victoria Federica a la chica, que le pregunta de qué "team" es. "Ya sabes que no me posiciono, pero, cuando lo haga, habrá señales", destaca la joven, que se pone una gorra con la frase "la legítima heredera" y afirma que "al final, en todas partes cuecen habas".

Tras ver este vídeo viral que ha desatado gran polémica en redes sociales, Tatiana Arús no puede contener la risa: "Todo el mundo opina lo mismo, que la interpretación no es lo suyo". Por su parte, Alfonso Arús afirma que "no va a ser aspirante al Oscar" aunque reconoce que "son sus primeros pinitos".