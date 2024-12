Quevedo se confiesa entrenando con Ibai Llanos: "Antes para subir una cuesta al lado de mi casa pedía un taxi"

Ibai Llanos entrena con Quevedo, quien ha tenido un gran cambio como el que quiere él. "El año pasado estaba muy mal físicamente. No podía hacer vida normal y eso jode", confiesa el cantante.

Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el entrenamiento de Ibai Llanos, quien está protagonizando un cambio físico "tremendo". En su día de cambio número 95 el youtuber ha invitado a entrenar a otro famoso que también ha dejado a todos boquiabiertos con su espectacular cambio: Quevedo.

"¿Tienes buen brazo, eh?", pregunta Ibai Llanos al cantante, al que se le puede ver levantando 66 kilos en una de las máquinas del gimnasio. "No está nada mal, eh", destaca Ibai Llanos, que al verle en otra máquina alucina: "Has empezado como una bestia".

Quevedo explica a cámara que "el año pasado hubo un momento en el que estaba muy mal físicamente": "No solo estéticamente sino en el día a día, no puedes hacer una vida normal y eso jode". "A mí me pasaba que hay una cuesta al lado de mi casa en Las Palmas y cuando tenía que subirla había veces que pedía un taxi", confiesa Quevedo a Ibai Llanos, quien reta a Quevedo a hacer diez dominadas. ¿Lo conseguirá? Descúbrelo en el vídeo que hay sobre estas líneas.