La pandemia de coronavirus nos ha alejado de nuestros familiares y amigos, sobre todo de aquellos que por su edad o sus patologías, pertenecen a grupos de riesgo. Ejemplo de ello son los abuelos, que han tenido que reducir al máximo sus contactos.

Por eso, los reencuentros familiares se han convertido en toda una celebración. Es lo que le ha pasado a Tamara Gorro, que ha difundido con mucha emoción la visita a su abuelo. En el vídeo que acompaña a estas líneas aparece la influencer junto a su abuelo bailando, aunque con la mascarilla puesta y sin acercarse mucho.

"No abrazarlos, no besarlos, no poder estar comiendo o merendando junto a ellos... Ya nada es igual, y eso me duele, porque quiero disfrutarlos cada segundo de manera intensa. Este momento me ha llenado de vida", ha escrito en su perfil de Instagram.

Otros momentos destacados

