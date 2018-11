UN DISEÑO DE MARÍA ESCOTÉ

Arusitys analiza el look que lució en la alfombra roja Rosalía en la aplaudida gala MTV. La cantante catalana se decantó por un conjunto de volantes en color rosa de la española María Escoté. Un diseño que no ha convencido a la estilista Adriana Boho. "No hay por dónde cogerlo", asegura.