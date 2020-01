Jennifer Aniston ha enloquecido a los fans de la mítica serie 'Friends' con una foto que ha publicado en Instagram junto a dos de sus compañeras de reparto.

Hace 25 años empezaba 'Friends', la comedia que cuenta la historia de un grupo de amigos en Nueva York y que con sus 10 temporadas y 236 capítulos consiguió el cariño del mundo entero.

Para los fans de la serie no puede haber nada mejor que ver cómo sus protagonistas siguen manteniendo relación y esta vez ha sido Jennifer Aniston la que ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un reencuentro legendario.

La actriz posa junto a sus compañeras de serie Courtney Cox y Lisa Kudrow junto al comentario: "Hi from the girls across the hall" (Hola de parte de las chicas al otro lado del pasillo), haciendo un guiño a la historia de la serie.

La publicación de las actrices, o mejor dicho, de Rachel, Mónica y Phoebe, cuenta ya con más de nueve millones de 'likes' y miles de comentarios.

¿Significará esto un simple reencuentro o, después de muchos rumores, el regreso de' Friends'?

No es la primera vez que la actriz 'regala' a sus fans una foto en Instagram con los protagonistas de 'Friends'. Jennifer Aniston ya lo hizo cuando se abrió su cuenta en la red social.