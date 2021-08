Raquel Salazar se mostró muy indignada en redes sociales tras haber recibido propaganda electoral de Vox antes de los comicios autonómicos madrileños, que se celebraron el pasado 4 de mayo.

La 'influencer', conocida por participar en varios realities de televisión, le pidió a la formación de extrema derecha que "ahorraran papel" y no le enviaran más propaganda porque no les pensaba votar.

"No os podéis creer que abro el buzón y veo esta carta de Vox. Perdona, que yo soy de un barrio bajo. El único Vox que me gusta a mí es el 'Vox Bunny' o el 'Voxllycao', pero otra cosa no", indicó en el vídeo.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de Aruser@s.