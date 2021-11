En una entrevista concedida a Squire, Dwayne Johnson, La Roca, desvela el sitio donde necesita hacer pis cuando entrena: "Normalmente, los gimnasios a donde voy no tienen baños. Me suelo mantener bastante hidratado. Necesito ir mucho al baño. No mucho, pero probablemente un par de veces durante un entrenamiento. Entonces, uso la botella".

"Debe tener el muelle flojo", asegura Angie Cárdenas. Los colaboradores de Aruser@s comienzan a comentar la entrevista cuando Realización decide hacer una pantalla partida entre Alfonso Arús y la imagen de La Roca: "Nos parecemos", cuenta el presentador. Y no le falta razón...

Otro momento destacado

La cantante Paulina Rubio se abre en su última entrevista con Yordi Rosado donde habla de su presunta mala relación con Thalía: "Ella sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga". ¿Pero, por qué? Lo desvela en este vídeo.