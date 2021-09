Jorge Cadaval ha querido dar explicaciones en sus redes sociales del parón que se vio obligado a hacer en su gira y por aplazar algunos de sus compromisos profesionales: sufrió un cólico nefrítico. La forma en la que lo explica hace reír a los colaboradores de Aruser@s: "Toda la casa de Los Picapiedra, entera en el riñón la tenía yo".

Cadaval explica cómo le atendieron: "Me ingresaron, me operaron... Me hicieron con el láser como en la Guerra de las Galaxias y adiós piedra".