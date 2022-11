Como por arte de magia y de la noche a la mañana, todo el contenido de la cuenta de Instagram de Jennifer Lopez se ha esfumado, sin mensaje previo ni motivo aparente. Además, la artista ha cambiado su foto de perfil por una imagen en negro. Pero estos extraños sucesos no solo han tenido lugar en esta red social: en Twitter y TikTok la 'Diva del Bronx' ha usado la misma foto en negro.

La única plataforma que parece ofrecer una pista sobre este fenómeno es Facebook, donde ha compartido una imagen oscura con su firma escrita a mano. Pero, al parecer, hay una explicación para tan extraño comportamiento, o eso es lo que piensan algunos usuarios. "Nuevo proyecto, gran estrategia de marketing", escribe un internauta, seguidor de la cantante, en la publicación.

Hace dos semanas, la intérprete comenzó las celebraciones de los 20 años de su álbum 'This Is Me Then', que fue lanzado el 25 de noviembre del 2002. Gran parte de este trabajo discográfico en concreto había surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance y posterior compromiso con Ben Affleck, como el conocidísimo tema 'Jenny From The Block' -en cuyo videoclip aparecía el actor y contaba la persecución que la pareja sufría por parte de los paparazzi- o 'Dear Ben'. La relación acabaría dos años más tarde, pero 20 años después, volvió a surgir el romance entre ellos. Una historia que acabó, como todos sabemos, en boda.

¿Podría ser la celebración del vigésimo aniversario de este trabajo la explicación a tan bizarro comportamiento en redes? ¿Se trata de una estrategia de marketing?