La pelea de varios pasajeros en el avión por ser el primero en sacar su equipaje

"Mira que lo avisan muchas veces, que el portaequipajes se saca en orden", destaca Hans Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo varios pasajeros se pelean por ser el primero en sacar su equipaje y salir del avión. "Pero, ¿qué vas a ganar?, ¿dos segundos más?", preguntan desde el plató de Aruser@s.

"Y qué me dices del que tiene su asiento detrás, pero la maleta delante y tiene que recorrer medio pasillo pidiendo perdón", destaca María Moya en el vídeo, donde Tatiana Arús confiesa que no le gusta dejar su maleta en los compartimentos de otros asientos porque no se fía: "Genera desconfianza".