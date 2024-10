Pelayo Díaz carga contras las personas que le criticanen redes sociales en su estreno como colaborador del programa 'Espejo público' de Antena 3. "Yo no creo que la realidad de Twitter sea la realidad de mi vida", comienza exponiendo el estilista, que expone: "Yo no siento que caiga mal a todo el mundo, ósea caigo mal a la gente que no es inteligente".

"Los haters ya están entrando en Twitter para escribir", declara María Moya tras escuchar la declaración de Díaz, mientras que David Broc piensa que esa frase es gasolina para las personas que le critican, aunque reconoce que está de acuerdo con el diseñador en que esa red social no es el mundo real. "Pero no es la mejor afirmación en este contexto, porque te vas a ganar más haters todavía", le responde Òscar Broc a su hermano.

"No eres Ibai Llanos, métetelo en la cabeza", manifiesta Andrés Guerra. Por su parte, Tatiana Arús relata que Díaz ha tenido varios comentarios desafortunados por los que puede caer mal a la gente.