Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los divertidos momentos protagonizados por Paz Padilla en la Feria de Abril. La cómica ha compartido caseta con Pitingo, que se animó a dar una actuación en directo ante los presentes, que se vinieron arriba.

Aunque, sin duda, una de las que más disfrutó fue Paz Padilla que, incluso, bailó con uno de los actores españoles más conocidos: Miguel Ángel Silvestre. Pero la cosa no acabó ahí y es que la presentadora le gastó una broma al actor al tirarse a sus pies fingiendo un resbalón. Rápidamente Miguel Ángel Silvestre reacciona y la levanta pensando que se había caído. La propia actriz ha compartido el vídeo explicando la cómica situación.

"Fíjate si es buena gente, que me tiré de cachondeo a sus pies, me subió rápido y me dice, 'no te preocupes, no te ha visto nadie'", explica Paz Padilla, que dedica unas bonitas palabras al actor: "Lo quiero con locura". Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.