La familia real española ha acudido casi al completo al funeral de Juan Gómez-Acebo, fallecido el pasado 13 de agosto. "En uno de los primeros vehículos bajaba la reina Sofía junto a la infanta Cristinay sus hijos, a excepción de Juan, que está viviendo en Londres", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes en las que aparecen la madre y la hermana del rey Felipe con sus sobrinos.

Tras este vehículo llegaba el rey Juan Carlos en solitario. "Bajaba muy bien por sí solo aunque luego se cogió del brazo de uno de los miembros de su equipo de seguridad", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca "cómo la reina emérita estuvo esperando a la llegada del emérito para entrar a la catedral los dos juntos". "Yo veo una mirada de amor, de enamorada", afirma Alfonso Arús al ver el reencuentro entre los eméritos.

Por su parte, Patricia Benítez analiza la situación en el vídeo principal de esta noticia: "Hay un detalle en el que no te has fijado y es el tinte de la reina Sofía". "Se ha cambiado de look y cuando te cambias de look es porque quieres temita", afirma Benítez a Alfonso Arús, que le da la razón: "Cuando una mujer cambia de look es porque quiere romper con el pasado e iniciar una nueva vida". "Exacto, le está diciendo, 'Juanki, ven'", insiste Patricia Benítez mientras que Tatiana Arús destaca que "es un secreto a voces que actualmente tienen mejor relación y realizan videollamadas cuando él está en Abu Dabi": "En la salida se fueron en el mismo coche".