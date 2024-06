Últimamente es tendencia en TikTok ver vídeos de jóvenes reaccionando a sus notas de la EVAU, pues esta pareja decide plantarles cara y crean la EVAVIA (Evaluación para acceso a la vida adulta). En las imágenes se puede ver al hombre reaccionando a sus notas. La primera asignatura es 'Cuidados y limpieza del hogar', en la cual el hombre cree que saca un 8,75 y su pareja le pone un 6,5. "Qué dices pero si yo siempre tiro la basura, ¿quién echa gasolina? Ayer puse una lavadora, la tendí y la recogí", se queja.

La segunda asignatura es 'Atención emocional al cónyuge'. "Lo de cuando estoy con la regla y eso", le explica su novia. El hombre opina que sacará un 4 porque la última vez discutieron. "Un 7 que me trajiste un heladito el otro día", le responde ella. La tercera asignatura es 'Higiene personal' en la que saca un 4 para su sorpresa. "Si me baño todos los días", responde él, mientras que la mujer afirma que "bañarse en la piscina no cuenta".

"La EVAVIA seguro que si la hacen las parejas también darían resultados parecidos a estos", opina Alfonso Arús, a lo que Hans añade que deberían hacerse todos los años para ver cómo progresan. "Mejor cada seis meses", comenta Angie Cárdenas.