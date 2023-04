Este vídeo viral emitido en Aruser@s se ha ganado el paso por aclamación popular a Arusoros. Dos niños y una madre observan desde la entrada con expectación cómo el padre de familia se dispone a encender el castillo pirotécnico que está colocado a las puertas de la casa, pero mal orientado.

Sin embargo, el resultado no es el esperado por todos. El fuego se descontrola e invade la estancia en la que se encuentra la familia, que huye despavorida ante las llamas y chispas. "¡Pero la madre no cierra la puerta, que es en lo primero que piensas!", exclama con sorpresa Alba Gutiérrez. "La madre lo que piensa en que están muy bien situados y no quiere perderse el espectáculo pirotécnico", explica Alfonso Arús.

El año que viene, cuando vuelvan a celebrar esta festividad, se lo pensarán dos veces antes de dejar que el padre instale el castillo de fuegos artificiales, apuntan todos los colaboradores del programa.

