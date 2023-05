El Banco de España nos aconseja que guardemos dinero metálico en nuestras casas. "En el boté de champú, dentro de una olla, dentro del Cola Cao" o en el escondrijo que prefiramos, debemos tener a nuestra disposición "seis veces lo que consumimos en un mes en gastos de todo tipo: de alimentación, de automoción, de gas, de electricidad... de todos los suministros", detalla Alba Sánchez en Aruser@s.

Una recomendación que, según los colaboradores del programa, está completamente fuera de su alcance. "Pero, un momento. ¿El Banco de España nos toma el pelo directamente?", se pregunta Alfonso Arús. "¡Si el problema es que no llegamos a final de mes!", se queja el presentador.

"A mí me sobra sueldo a final de mes. No, al revés. Siempre lo digo al revés", lamenta Rocío Cano, alias 'Pifostio' entre las risas de sus compañeros, que no tardan en hacer leña del árbol caído. "Al final, Pifostio, aclarémonos, porque estás haciendo honor a tu sobrenombre", comenta Alfonso Arús.

"Quería hacer un chiste y le ha salido mal", explica Angie Cárdenas.