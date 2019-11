Javier Ortega Smith ha incriminado a laSexta de organizar la protesta de Nadia Otmani, una víctima de violencia machista que le recriminaba sus palabras en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo del 25N. Tras esta acusación, Paula del Fraile no ha dudado en responderle.

El secretario general de Vox ha dicho en Intereconomía que el equipo de la cadena le propuso a la mujer acercarse y cargar contra él, es decir, "hacer un paripé".

"Ni que decir tiene que no es así. En laSexta tenemos cosas mejores que hacer y sobre todo periodismo no tonterías como él da a entender", responde Paula del Fraile a Ortega Smith y añade: "Sería como Dakota pero al revés. ¡Te digo yo a ti que no! Que no estaba orquestado por nosotros".