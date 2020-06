En la India un hombre acude al hospital de Guwahati por un fuerte dolor abdominal y los médicos descubren que tiene un cable de 60 centímetros dentro de la vejiga.

La historia la ha dado a conocer a través de Facebook el doctor Wallie Islam, encargado de la intervención al varón de 30 años. Tras operar al paciente, difundió la anécdota laboral nunca antes vista en sus 25 años de experiencia, haciéndose viral rápidamente en redes sociales.

Según cuenta Islam, el hombre llegó a Urgencias con un fuerte dolor en el abdomen asegurando que se había tragado unos auriculares de forma accidental. Después de tomar laxantes durante dos días para intentar que expulsara el cable, el médico decidió operarle al no encontrar nada en su estómago.

Fue entonces cuando a través de unas radiografías descubrió que lo que le producía esa molestia no eran unos auriculares si no el cargador de un móvil y que no estaba en su estómago sino en su vejiga. Tras 45 minutos de intervención, el equipo médico pudo extraerle el cable aunque "su salud mental es una incógnita", asegura el sanitario que intuye que el hombre se introdujo el objeto por el pene por placer sexual.

Otro momento destacado

También se hizo viral el caso de una chica que acudió al hospital porque se le había quedado atascado un vibrador en la vejiga, en Mesa, el estado de Arizona, Estados Unidos.