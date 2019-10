El pasado viernes, laSexta programó un especial de Equipo de Investigación con cuatro reportajes sobre Franco, con motivo de la exhumación del dictador, tras 44 años en el Valle de los Caídos.

Una programación que a el usuario @pedromontes1971 no le pareció bien. "Que no, que laSexta no habla apenas del tema de Franco", tuiteó con un tono irónico.

Lo que no esperaba, es que el programa presentado por Gloria Serra le contestara. "Si no te gusta, tienes a Bertín en otro canal", respondía el formato de la cadena.

