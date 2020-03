Ya son varios los positivos por coronavirus en Vox pero fue en el primer caso confirmado, el de Ortega Smith, cuando Jordi Évole revolucionó las redes con un tuit en forma de dardo a la formación de extrema derecha.

"Gracias Vox por no dejarnos entrar en vuestros actos", compartió el martes el conductor de Lo de Évole en Twitter. El periodista catalán hacía referencia a la prohibición del partido de no dejar entrar en sus actos a aquellos periodistas cuyos medios no le son afines.

El tuit se hizo rápidamente viral encendiendo a la formación de Abascal que no ha tardado en responder. "Como luego nos pidas por quinta vez que te acreditemos nos vamos a echar unas risas. Bueno tú no", ha contestado.

La publicación del periodista catalán ha superado los 107.000 'me gusta', mientras que la del partido de extrema derecha los 15.000. Una guerra de dardos que comenzó el martes y que sigue coleando días después.

Por el momento son cinco los que ha dado positivo por COVID-19: el secretario general Javier Ortega Smith, el presidente Santiago Abascal, la diputada Macarena Olona, la portavoz del partido en Valencia Ana Vega y otro miembro cuya identidad no ha sido revelada.