Es la eterna pregunta, la que cada día que vamos al supermercadoy tenemos un poco de prisa nos asalta. La decisión que tanto nos agobia tomar a la hora de pagar. ¿Qué caja debemos escoger? ¿Cuál entre todas irá más rápida?

Ahora, el matemático y presentador Eduardo Sáenz de Cabezón (@_derivando en TikTok) nos da la respuesta definitiva. "Vete a la fila en la que el proceso complicado vaya a ocurrir menos veces", explica. Pero, ¿cuál es el proceso complicado? Efectivamente: pagar. Por eso, es preferible "pocos carros, aunque vayan muy llenos" que "muchos carros, poco llenos".

Sin embargo, Alfonso Arús no está nada de acuerdo y estalla contra el científico. "Usted al supermercado no va, porque en los carritos que van llenos es 'espera, que no pasa, pi pi, Manoli, búscame el código, las botellas, el vino, lleva alarma, espérate, Conchi, que tengo un Ribera del Duero que no abre'", imita el presentador de Aruser@s.

Hay otras variables que también hay que tener en cuenta, apuntan los colaboradores, desde la edad de las personas que están en la cola hasta la textura de las bolsas, que a veces no se abren ni equivocándose.

El jefe desvela además que Angie Cárdenas siempre "la pifia" en supermercados y aeropuertos. "Siempre hay que ir al lado contrario del que vaya ella", recomienda. Y eso, por no hablar del orden que sigue a la hora de meter la compra en las bolsas... algo que desespera a su hijo Hans.