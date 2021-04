María Teresa Campos ha tumbado a Bigote Arrocet tras sus consignas negacionistas del coronavirus y las vacunas.

"No me pongo la vacuna ni cagando. Prefiero Morirme. Las tengo odio. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!", aseguraba el artista.

"Estoy en contra de todas las gilipolleces", ha respondido la periodista tras las palabras de su expareja.