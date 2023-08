Malú cumple 25 años de carrera musical y, para celebrarlo, la cantante ha iniciado un nuevo proyecto que verá la luz en el mes de octubre. De él y de otras muchas cosas, como su ruptura con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, o sus visitas al psicólogo, ha hablado con la revista 'Elle'. En este nuevo proyecto, la cantante revisitará algunas de sus canciones más emblemáticas con varios de sus amigos. "Me motivaba muchísimo, porque me ha hecho volver a escuchar mis discos y empaparme de ellos ha sido muy emocionante", ha afirmado la artista en la entrevista, donde ha destacado que "lo más impresionante ha sido levantar el teléfono" y que cada uno de sus compañeros le diera "un sí al segundo".

Además, Malú ha reivindicado en su entrevista a 'Elle' la importancia de la salud mental y, por tanto, de ir al psicólogo o la lucha de las mujeres en la música: "En este negocio se presupone que el artista, si tiene éxito, vive en un estado constante de serenidad, pero en realidad no ha sido feliz en su vida. Lo que pasa es que siempre ha habido un muro de contención sobre mostrar realmente quién es el artista".

"Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer", ha afirmado la cantante, que, sin embargo, también ha advertido que no va a renunciar a su trabajo por su maternidad: "No me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista. Soy ambas cosas y lo soy al cien por cien". Malú también ha hablado con 'Elle' por primera vez sobre su ruptura con el padre de su hija, Lucía: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da".

"Cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste, y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza", ha explicado Malú sobre su ruptura con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Eso sí, la artista ha afirmado que sigue creyendo en el amor.