La relación de Luis Enrique con la prensa es de sobra conocida, pero el entrenador del París Saint Germain va un paso más allá en rueda de prensa con una sorprendente declaración. El exseleccionador de España afirma que se lo pasa muy bien hablando con los periodistas.

"Me encanta hablar, pero si ahora mismo me dices que firmo un papel y no vuelvo a hablar con vosotros y me quitan un 50% de mi sueldo, lo firmo", afirma Luis Enrique a los periodistas, a pesar de reconocer que lo pasa bien con ellos.

David Broc, tras ver estas imágenes, reconoce que tiene muchas ganas de ver el documental sobre Luis Enrique que se estrena la semana que viene. Por otro lado, Sebas Maspons opina que hay compañeros suyos que también renunciarían al 50% de su salario por no escucharle a él.