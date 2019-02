Leonor Lavado 'en clave' de Mila Ximénez estalla contra Alfonso Arús: "Me estás pidiendo una exclusiva y eso vale dinero"

Leonor Lavado encarna a una enfadad Mila Ximénez para hablar sobre la nueva relación de Kiko Matamoros y el supuesto affaire de Makoke con Brad Pitt.

Cuando Alfonso Arús le pide información sobre el tema la colaboradora estalla: "Te voy a explicar una cosita a ver si la comprendes, me estás pidiendo información por el morbo. Me estás pidiendo exclusiva y tú sabes mejor que nadie que esto vale dinero".

De hecho, la tensión llega a tal punto que Mila le pide al presentador de Arusitys que corte la conexión": "No me gustáis ninguno, todos ahí tan 'puestecitos', me dais grima".

Leonor Lavado encarna a Tamara Falcó para hablar de su relación con Rivera: "Todavía es pronto para cogernos de la mano"

Arusitys conecta con Leonor Lavado 'en clave' de Tamara Falcó para que explique cómo va su relación con Albert Rivera, ahora que "está como los taxis, libre".

El poema de Leonor Lavado como Rosa Benito a Alfonso Arús: "Morenito, morenito, qué guapo estás dando la lata desde mañan tempranito"

Arusitys conecta con Leonor Lavado que encarna a Rosa Benito. La cuñada de Rocío Jurado le ha escrito un nuevo poema con "más pullas" a María Patiño y lo recita en pleno directo en el programa. También le ha dedicado uno a Alfonso Arús.