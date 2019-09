Mila Ximénez, encarnada por Leonor Lavado, conecta con el plató de Aruser@s para hablar de la vuelta al trabajo y su participación en GH VIP.

'Ximénez' llega fuerte quejándose de Alfonso Arús y de su equipo. "Me hacéis bulling constantemente", asegura.

Además, carga contra el programa después de conocer el nuevo nombre del formato de las mañanas de laSexta. "Os deberíais llamar 'Basurer@s' porque es lo que sois", asevera.

La periodista habla de su nueva aventura televisiva en Gran Hermano VIP que la va a vivir para perder de vista a Arús. "Me merece la pena el privarme de todas mis comodidades, el no ver a mi familia, el no tener intimidad con tal de no verte la cara", asegura.

