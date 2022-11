"Van a salir muchos titulares, van a seguir saliendo muchos titulares y cada uno se va a montar la película y la historia que quiera", asegura Laura Escanes ante la prensa tras la publicación de sus románticas fotos en Tenerife con el cantante Álvaro de Luna, tal y como podemos ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.

Desde su mediática ruptura con Risto Mejide, de la que hace se cumple poco más de un mes, la influencer se ha convertido, sin pretenderlo, en la protagonista de numerosos rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. "Sé lo que he vivido, sé lo que vivo y estoy tranquila", afirma ante los periodistas. "No voy a entrar ni en confirmar ni en desmentir nada, porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece", reconoce.

Por su parte, Álvaro de Luna también ha hablado con la prensa y ha afirmado que se encuentra plenamente feliz, aunque como Laura Escanes, ni confirma ni desmiente, aunque muchos ya creen que incluso le ha dedicado una canción a la influencer.