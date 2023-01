"Los 'choris' de hoy no son como los de antes", bromea Alfonso Arús antes de presentar este vídeo viral en el que presenciamos un atraco completamente lamentable. "Va con una chuleta para leer las amenazas a los pobres pasajeros del autobús, hasta que una señora en el minuto 1 le dice 'si tienes que atracarnos, al menos hazlo bien'. Acabó dándole clases", explica el presentador de Aruser@s.

"Mientras tanto, hay personas que van bajando del autobús como si nada", observa Tatiana Arús, que no puede evitar que se le escape la risa. Con muy poca determinación y leyendo la chuleta, el ladrón enumera cuál es el botín que quiere llevarse. "Carteras, celulares y mochilas al frente. No quiero perjudicarles, solo quiero sus cosas. Y rápido, porque me enojo", titubea.

La señora que le hace cara le echa una buena bronca, pero no por el hecho de que esté intentando atracarla, sino porque lo está haciendo mal. La pasajera coge el papel y le llama la atención. "Mira, aprende", le dice, para después intentar leer lo que está escrito. "Ni siquiera se entiende", se queja. Pero eso no es un impedimento para ella, que continúa enseñándole a atracar como es debido, mostrándole cuál es el tono de voz que tiene que usar para estas ocasiones. "Así lo tienes que hacer", concluye.

"Es tan friki que él le da lo que tiene. Mira si es 'loser'", ríe Angie Cárdenas. Mientras tanto, el conductor del autobús continúa conduciendo como si tal cosa.