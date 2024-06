"Vamos a ver cómo el bebé va fregando la casa con el cochecito mientras se divierte", anuncia Alfonso Arús ante de reproducir el vídeo. El pequeño está subido en un vehículo con un pequeño volante quelleva una mopa incorporada. El aparato llega a los ocho kilómetros por hora y se puede utilizar en interiores y exteriores.

"No me digas que no es una buena idea", comenta Alfonso Arús tras ver el vídeo, mientras que Angie Cárdenas destaca que el papá también coge el cochecito para limpiar. "El tema de la luz led está super bien porque así puedes ver el polvo de las zonas que todavía no has limpiado", apunta Tatiana Arús.

"Aparte como es chiquitín entra en todos los rincones de la casa", expone Angie. Alba Gutiérrez piensa que es una idea estupenda porque el peque va a ir pasillo arriba y abajo de todas formas y de esta forma le sacas beneficio.