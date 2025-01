Una joven viaja a Marruecos para recuperar su móvil robado en Madrid: "La policía de Marruecos, increíble"

Hacía tres semanas que le habían robadoel móvil cuando la generadora de contenidos @cristinadiaz24 descubrió que su dispositivo estaba en Marruecos gracias a las apps de iPhone de localización. Como quien se desplaza al pueblo de al lado, ella cogió un vuelo y se plantó en el lugar que señalaba el GPS. "No tenía copia de seguridad y había ahí muchas cosas que no quería perder", cuenta ella misma en este vídeo de TikTok emitido en Aruser@s.

"Voy para allá, me acerco al sitio donde está la ubicación para echarle un ojo para saber más o menos dónde podría estar el móvil y fue un error brutal, porque me vieron, me reconocieron y llevaron mi móvil al campo y lo jodieron", lamenta. Sin embargo, su experiencia con la policía marroquí fue excelente.

En menos de una hora, afirma, ya tenía una orden de registro. "Entramos, yo entré la primera en el registro. Con el 'Apple Watch' yo les iba diciendo, 'izquierda, derecha, tal...'. M e llevó justo a la habitación en la que estaba", afirma.

En el plató de Aruser@s, se muestran sorprendidos ante la reacción de la joven de ir hasta Marruecos.