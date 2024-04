Josemi, el famoso comentarista, ha vuelto a sacar a pasear a su afilada (y divertida) lengua, en esta ocasión, para criticar el look que lució la reina Letizia en su último acto público con Máxima de Holanda. "No sé si se la comió directamente Máxima. No sé si no acertaron en los modelos que llevaba", reflexiona en directo.

Mención aparte merece el comentario que le dedica a un accesorio en concreto. "El casquetito ese quizás, si te apetece mucho, te lo puedo buscar, porque yo creo que lo tuvo mi madre en los años cuarenta", asegura como podemos ver en este fragmento recogido en la sección de los 'zascas' de Aruser@s.

En el plató se quejan de que "casi nunca" le gustan los 'outfits' que usa la reina. "Y si va moderna, tampoco le gusta. Si va muy clásica, tampoco", añade María Moya, un poco indignada con el comentario.