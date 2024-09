Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el 'dardo' que ha lanzadoJosé Manuel Parada en pleno directo del programa de Sonsoles Ónega a la directora del programa al hablar de si los compañeros de trabajo son amigos o no. Sonsoles trataba de explicar lo que habían dicho "sus compañeros" de 'Espejo Público' cuando Parada cortaba así su intervención.

"Bueno, no todos son compañeros, hay gente que trabaja en la misma empresa que tú y por trabajar en la misma empresa no tenemos por qué ser amigos y tampoco somos compañeros todos, hay gente que trabaja y lo elige la empresa", explica el colaborador. "Dice la directora que ni siquiera en el propio programa, yo es que a trabajar no vengo a hacer amigos nunca", responde Sonsoles Ónega. A lo Parada responde: "Bueno, la directora de este programa conmigo es poco muy simpática". "Al trabajo se viene a trabajar; no se viene a hacer amigos", le contestaba la presentadora.

Los tertulianos de Aruser@s comentan que están de acuerdo con Parada y aseguran que en el trabajo con algunos compañeros siempre hay "excepciones". "Eso sí, no sé si es buena idea meterte con el director del programa", bromea Óscar Broc.