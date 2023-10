Joaquín Torres y Tamara Falcó han protagonizado durante varios días un tenso enfrentamientodespués de que la hija de Isabel Preysler criticara el ático que el arquitecto le diseñó para vivir con Íñigo Onieva. Ahora, Torres ha afirmado que ya no va a hablar más del tema y da por zanjada la polémica, no sin antes desvelar una conversación que tuvo con Preysler.

"Ella me ha pedido perdón", ha destacado Joaquín Torres, que ha afirmado que con Isabel Presyler tiene "pura conexión". Por eso, el arquitecto ha insistido en que "no hay ningún problema" y ha realizado una reflexión frente a los reporteros: "¿No os ha pasado nunca comprar una cosa que cuando llegas a casa no es lo que pensabas?, no tiene ninguna importancia".

Tras escuchar estas palabras, Angie Cárdenas responde tajante en el plató de Aruser@s: "Perdona, estamos hablando de un piso, no es una cuestión de que te hayas comprado un suéter".