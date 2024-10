"No quiero que me llame ni que me busque, ni nada. Lo he asumido y es lo mejor", cargaba Isa Pi contra Isabel Pantoja, poniendo así punto y final a la relación con su madre. Tras las polémicas declaraciones, Isa ha querido agradecer a través de sus redes sociales todo el apoyo que está recibiendo.

"Me habéis dado mucho amor, y necesito, de verdad, esos mensajes. Habéis empatizado conmigo, algunos me conocéis de hace tiempo y os habéis sentido identificados en algún momento por vuestras propias historias o porque le ha pasado a otras personas que conocéis, ¡muchas gracias por todo el cariño que he recibido estos días!", ha expresado Isa.

En el plató de Aruser@s han opinado sobre el distanciamiento de Isa Pi con su madre y "las críticas que recibe de su propia familia". Puedes ver el debate en el vídeo sobre estás líneas.