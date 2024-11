Marta Riumbau, da la bienvenida a su primera hija, Julieta , tal como ha informado 'Bekia'. Por momento no ha informado de ello en las redes sociales. Tras el nacimiento de Aria, hija de Dulceida y Alba Paul, las seguidoras de Riumbau estaban esperando el nacimiento de Julieta. La 'influencer', expareja de Diego Matamoros, avisó el pasado fin de semana que, tras haber cumplido las 42 semanas de embarazo, iba a ser ingresada para dar a luz, siguiendo las indicaciones de los médicos.

Riumbau sorprendió en mayo a sus seguidores contando, a través de su cuenta de Instagram, que iba a ser madre. "15 de enero de 2024. He tomado la decisión de ser madre soltera. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo", anunciaba. En el emotivo vídeo explicaba cómo se había enterado de la noticia y cómo estaban siendo los primeros momentos.