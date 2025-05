El humorista 'Achopatry', sobre las comuniones: "Regalan un 'iPhone 16 XR Pro Plus Máster' y no saben ni cortar un filete"

"¡No me quiero imaginar cuando se casen qué pasará!", bromea el cómico y tiktoker '@achopatry', que carga contra las comuniones de "200 invitados" y el derroche en los regalos.

Alfonso Arús presenta en el plató el último divertido viral del cómico y tiktoker Patricio León, más conocido en redes como '@achopatry', quien ha cargado contra "la pompa" que se genera con las comuniones hoy en día.

"Si hay una cosa en la que nos superamos año tras año son las comuniones", afirma el humorista, que cuenta varias anécdotas que ha vivido: "Vi a un chaval en un salón, estaba acobardado el pobre, con casi 200 invitados, a todos no los conocerá, ¿no?".

"A otra muchacha le regalaron un 'iPhone 16 XR Pro Plus Máster' y luego sale la madre cortando el filete porque ni sabe todavía...¡Coches de caballo por las calles, ponis...! No me quiero imaginar cuando se casen, ¡si se casan!", bromea '@achopatry'.

Desde el plató de Aruser@s, estallan de la risa tras ver el viral, pero afirman que están de acuerdo con lo que expone el cómico.