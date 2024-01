Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo en X, antes Twitter, que ha generado gran debate en la red social. Se trata de un vídeo de una joven que afirma que hay dos clases de personas guapas. "Lo he hablado con mis amigas y hemos llegado a la conclusión de que están los guapos universales y los guapos relativos", explica la chica en el vídeo.

"Un guapo relativo depende mucho de los gustos", explica la joven, que destaca que no es "una persona necesariamente guapa" sino atractiva: "A mí me puede parecer muy guapo un chico que a mi amiga no". "Luego entran en juego los guapos universales", explica la chica, que afirma que "son personas espectacularmente guapas y atractivas, perfectas", que es "imposible que alguien diga que es fea". "Hay mucha gente a la que no le gustan los guapos universales, porque no quieren estar con gente extremadamente guapa y perfecta, en cambio, los guapos relativos te gustan a ti y ya está", reflexiona la joven, a la que desde el plató de Aruser@s dan la razón.

Eso sí, Alfonso Arús y Rocío Cano no terminan de ponerse de acuerdo sobre Mario Casas. Y es que mientras el presentador dice que es un guapo universal, la colaboradora destaca que es relativo porque es un "hombre gamba": "A Mario Casas le quitas la cabeza y es universal".