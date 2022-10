La ciencia también tiene algo que decir acerca de los nombres que eliges para tus mascotas, sobre todo, para los de tus perros. Según un estudio, debe ser una palabra, de fácil pronunciación, que no te importe repetir muchas veces al día y que no cuente con más de dos sílabas. Además, no debe parecerse al de ningún miembro de la familia.

Atendiendo a estos requisitos, los colaboradores y el presentador de Aruser@s analizan si los nombres de sus perretes y gatetes son los adecuados. "Una cosa es tu preferencia y otra cosa es lo que realmente interesa, lo que importa, lo que es útil", avisa Alfonso Arús.

Elton, Larsson, Mertin... son solo algunos de los nombres que han salido a relucir en esta conversación. ¿Lo habrán hecho bien las colaboradoras del programa? La respuesta, en este vídeo.