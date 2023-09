Mucho ojo cuando tengas que viajar fuera de España, porque tu lenguaje no verbal puede no llegar a ser entendido e incluso provocar alguna que otra equivocación. Y esto sucede con muchos gestos que para nosotros, los españoles, son tan comunes que ni siquiera podemos llegar a plantearnos que solo se comprendan aquí.

Así lo cuenta esta tiktoker, @marilarat, en un vídeo que ha recogido Aruser@s. "Tú a mí no me puedes decir que tú te vas a otros país y haces (mueve la mano enérgicamente) y no saben lo que es. Porque esto es como 'vaya tela la que se nos viene encima'".

Tampoco el gesto para "mucho" o un corte de mangas. "Esto puede ser o 'me voy' o 'vete tú a tomar por cul*'". "Literalmente, no lo pillan".