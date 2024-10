La Casa de México de Madrid acoge la Gala de Día de Muertos de Vogue de 2024 con una celebración plagada de detalles y por todo lo alto, a la que acudieron algunos rostros conocidos del mundo de la moda, la música y la interpretación: Natalia Lacunza, Rubén Cortada, Pelayo Díaz, Hiba Abouk, Carlos Rivera, Lucía Rivera o Ester Expósito, entre otros.

Ester Expósito posaba en el photocall con sus compañeras de reparto de 'El Llanto', Mathilde Ollivier y Malena Villa. Los reporteros aprovecharon para preguntar a la actrizpor sus planes de cara a Navidad y sus compromisos profesionales. "A ver Navidad donde paso, todavía no sé, pero ahora que he estado en Madrid, un tiempo aprovecho con familia y amigos", asegura.

"Y el corazón, ¿cómo está?", le pregunta otra de las reporteras, a lo que la actriz responde: "Está contento". "No hace falta tener pareja para estar con el corazón contento; estando conmigo, me hacía falta, me apetecía. Contenta con el estreno de la peli, celebrando muchas cosas, por esas está contenta", aclara.

Puedes ver los mejores 'looks' de la gala en el vídeo que acompaña esta noticia.