Aruser@s ya está de vuelta para acompañarnos en este 2023 y el equipo del programa ya contempla el nuevo año con esperanza e ilusión, a pesar de que la suerte no le sonriera en la Lotería de Navidad. "También te digo una cosa: yo aún no lo he mirado", asegura Angie Cárdenas, pero sus compañeros le borran de un plumazo la sonrisa de la cara. "Spoiler, Angie, el nuestro no ha tocado", le avisa Alba Gutiérrez.

Tras el "desastre" del sorteo del 22 de diciembre, que lejos de hacerles millonarios, ha vaciado sus bolsillos (sobre todo el de Javier Ricou), los tertulianos del programa ya comienzan a estudiar las estadísticas para arrasar el próximo 6 de enero.

¿Cuáles son las terminaciones que más y menos tocan en la Lotería del Niño? Alfonso Arús da todas las claves en el vídeo que acompaña a estas líneas. "Yo conozco a mucha más gente que le ha tocado la del Niño que la de Navidad", afirma María Moya.