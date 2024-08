Lleva años sentándose en el sillón de los jueces, valorando cada actuación, contando anécdotas míticas y regalándonos momentos divertidísimos, pero Lolita ya no puede más. "Yo estoy harta, pero harta, de que imitéis a gente que yo no conozco, te lo digo de verdad", estalla, tal y como podemos ver en este fragmento de 'Tu cara me suena' que recoge Aruser@s en la sección de los 'zascas'.

"La Kesha, no sé quién es", dice refiriéndose a una de las cantantes imitadas esa noche y señalando a su imitadora, Conchita. Tampoco sabe quiénes son "estos dos de Disney" (Demi Lovato y Joe Jonas, interpretados por Julia Medina y DePol). "¡Habéis imitado según Carlos y Chenoa estupendamente!", reconoce sin perder su tono indignado.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores le dan la razón a la hija de Lola Flores, sobre todo, María Moya. "A mí también me pasa y no tengo la edad de Lolita", admite.

