Alfonso Arús presenta en Aruser@s el surrealista incidente que ha vivido Ryan Sukkar, el dependiente de una tienda de lujo en Niza, Francia, con el cantautor británico Elton John. El músico ha sido acusado de orinar en una botella dentro de Sugarkikz, una zapatería de lujo. Tatiana Arús explica que la anécdota ha sido contada por el propio dueño de la tienda, Ryan Sukkar.

Todo empezó cuando Elton, acompañado de sus dos hijos y un guardaespaldas, entró a la tienda y preguntó si podía utilizar el baño. "No sabemos si es porque no le dejaron, o porque no tenía baño", explica la colaboradora Tatiana Arús, pero al no tener un baño disponible, Elton pidió una botella a su escolta para poder hacer pis en ella.

De la manera más discreta posible, el músico comenzó a orinar, pero las cosas no salieron como esperaba y desafortunadamente, terminó salpicando el suelo del local, explica la colaboradora que cuenta Ryan Sukkar. "Eso sí, Elton, muy educado, fue a pedirle al guardaespaldas que limpiara todo con una toalla", añade Tatiana Arús.

Tras lo ocurrido y antes de irse de la tienda, el músico compró unas zapatillas para sus hijos y accedió a sacarse una fotografía que se publicó en las historias de Instagram del establecimiento. Y es que, lo más curioso del incidente es Ryan Sukkar no reconoció inicialmente al cantante y le preguntó a qué se dedicaba, a lo que el músico simplemente respondió: "Soy Elton John". Los colaboradores de Aruser@s bromean comentando que tendrían que hacer "como en el paseo de la fama", y poner en la tienda, "aquí meó Elton John".