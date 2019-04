El análisis de El Sevilla sobre la "igualdad" de Vox: "Si la diosa de la Justicia lo viera se haría el harakiri"

Alfonso Arús pregunta a El Sevilla en Arusitys qué le parece que el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, "Iván Espinosa de los Monteros, haya dicho sobre las políticas de Ciudadanos que las mujeres guapas de verdad están en Vox". "Me resulta ridículo que, sobre todo en política, se enorgullezcan de tener a las más guapas y no a las más inteligentes", lamenta El Sevilla en Arusitys.

Por otro lado, el colaborador también señala que "en Vox son los más constantes en el tema de igualdad, ya que quieren recuperar el servicio militar para que vayan hombres y mnujeres, levantar un muro para que no lleguen a España ni hombres ni mujeres, prohibir el aborto para que no aborten ni mujeres ni hombres y el matrimonio homosexual para que no se casen ni hombres con hombres ni mujeres con mujeres".

Por todo ello, El Sevilla destaca que "si la diosa de la Justicia se quitara la venda y viera esto, se haría el 'harakiri' con la espada que tiene en la mano".

El Sevilla reflexiona sobre Zuzana Caputová, la primera presidenta de Eslovaquia: "Ha llegado la presencia del feminismo en los espacios"

La reacción de El Sevilla a las declaraciones de Suárez Illana: "Es la primera vez que habla y ya la ha cagado"

El Sevilla y las 110 medidas de Pedro Sánchez: "Habrá prometido una Semana Santa sin lluvia y un verano sin mosquitos"